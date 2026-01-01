Floor tool DN35 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.906-512.0NT floor nozzle DN 35 – width: 300 mm หัวดูดพลาสติกอเนกประสงค์ (DN 35) ที่มีหน้ากว้างในการทำงาน 300 มM. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างแถบแปรง (6.903-278.0) และยางปาดน้ำ (6.903-277.0)
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) ( )
300 x 150 x 80
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
(มม.)
300
สี
สีดำ
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.321
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า