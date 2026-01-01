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    Floor tool DN35 | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with bristles, angled view against a white background.

    Floor tool DN35

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.906-512.0

    NT floor nozzle DN 35 – width: 300 mm หัวดูดพลาสติกอเนกประสงค์ (DN 35) ที่มีหน้ากว้างในการทำงาน 300 มM. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างแถบแปรง (6.903-278.0) และยางปาดน้ำ (6.903-277.0)
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