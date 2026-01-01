Floor tool neutrally DN35 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.906-384.0Floor tool neutrally DN35 หัวดูดอลูมิเนียมอเนกประสงค์ (DN 35) ที่มีความกว้างในการทำงาน 370 มM. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างปรับความสูงแถบแปรง (6.903-064.0) และยางปาดน้ำมัน (6.903-081.0)
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
380 x 200 x 85
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
(มม.)
370
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.915
สี
สีดำ
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.953
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า