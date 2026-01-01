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    Floor tool neutrally DN35 | Kärcher

    Kärcher floor nozzle with two interchangeable brush strips on a white background.

    Floor tool neutrally DN35

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.906-384.0

    Floor tool neutrally DN35 หัวดูดอลูมิเนียมอเนกประสงค์ (DN 35) ที่มีความกว้างในการทำงาน 370 มM. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างปรับความสูงแถบแปรง (6.903-064.0) และยางปาดน้ำมัน (6.903-081.0)
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