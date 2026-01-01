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    Floor tool packaged NW35 360mm | Kärcher

    Two grey Kärcher floor nozzles with yellow accents, featuring bristles and a connector for attachment.

    Floor tool packaged NW35 360mm

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-152.0

    หัวดูดพื้นเปียกและแห้งกว้าง 360 มม. พร้อมเม็ดมีดที่เปลี่ยนง่าย รวมทั้งแถบแปรงและยางปาดน้ำ
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