Floor tool packaged NW35 360mm | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-152.0หัวดูดพื้นเปียกและแห้งกว้าง 360 มม. พร้อมเม็ดมีดที่เปลี่ยนง่าย รวมทั้งแถบแปรงและยางปาดน้ำ
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
360 x 220 x 90
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
(มม.)
360
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.474
สี
สีเทา แอนทราไซต์
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.529
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า