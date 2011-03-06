FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-545.0น้ำยาทำความสะอาดชนิดพิเศษสำหรับการขจัดรอยขูดขีดของยางและรอยล้อรถฟอร์คลิฟต์ แม้แต่คราบกาวตกค้างจากเทปกาว รวมถึงคราบน้ำมันและคราบเขม่าที่ฝังแน่นก็สามารถขจัดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร)
10
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
1
ค่า pH
13
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
10.63
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
11.229
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
240 x 200 x 305
ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสินค้า
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่งของ EC
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