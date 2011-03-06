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    Kärcher RM 776 cleaning solution in a white plastic container with a label showing product details and an image of a warehouse.

    FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.295-545.0

    น้ำยาทำความสะอาดชนิดพิเศษสำหรับการขจัดรอยขูดขีดของยางและรอยล้อรถฟอร์คลิฟต์ แม้แต่คราบกาวตกค้างจากเทปกาว รวมถึงคราบน้ำมันและคราบเขม่าที่ฝังแน่นก็สามารถขจัดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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