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    FR 30 | Kärcher

    Grey Kärcher surface cleaner with brass handle and black bristles, labelled "Professional."

    FR 30

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.111-011.0

    ประสิทธิภาพในพื้นที่มากขึ้นถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไป ปลอกพลาสติกเพื่อความคล่องตัวที่ดีที่สุดตลับลูกปืนเซรามิกสองชั้นสำหรับการทำงานที่ยาวนานข้อต่อการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเพื่อการจัดการที่เหมาะสมและตำแหน่งจอดรถในตัว ต้องสั่งซื้อชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องแยกต่างหาก แม็กซ์ 180 บาร์ / 850 ลิตร / ชม. / 60 ° C
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