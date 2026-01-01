FR 30 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.111-011.0ประสิทธิภาพในพื้นที่มากขึ้นถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไป ปลอกพลาสติกเพื่อความคล่องตัวที่ดีที่สุดตลับลูกปืนเซรามิกสองชั้นสำหรับการทำงานที่ยาวนานข้อต่อการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเพื่อการจัดการที่เหมาะสมและตำแหน่งจอดรถในตัว ต้องสั่งซื้อชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องแยกต่างหาก แม็กซ์ 180 บาร์ / 850 ลิตร / ชม. / 60 ° C
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)
300
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.7
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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