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    FR 30 | Kärcher

    Grey Kärcher surface cleaner with a brass handle and black bristles, featuring the Kärcher logo and "Professional" label.

    FR 30

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.642-997.0

    ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไป ปลอกพลาสติกเพื่อความคล่องตัวที่ดีที่สุดตลับลูกปืนเซรามิกคู่สำหรับการทำงานที่ยาวนานข้อต่อเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดการตามหลักสรีรศาสตร์และตำแหน่งจอดรถในตัว ต้องสั่งซื้อชุดหัวฉีดเฉพาะของเครื่องแยกต่างหาก
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