FR 30 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.642-997.0ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไป ปลอกพลาสติกเพื่อความคล่องตัวที่ดีที่สุดตลับลูกปืนเซรามิกคู่สำหรับการทำงานที่ยาวนานข้อต่อเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดการตามหลักสรีรศาสตร์และตำแหน่งจอดรถในตัว ต้องสั่งซื้อชุดหัวฉีดเฉพาะของเครื่องแยกต่างหาก
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)
300
เกลียวการเชื่อมต่อ
M 18
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.3
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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