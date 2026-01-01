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    FR Classic surface cleaner | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with a round black brush and brass connector, featuring a handle on top.

    FR Classic surface cleaner

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.111-016.0

    FR Classic รุ่นระดับเริ่มต้นที่เหมาะที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวของ karcher สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวภายในและภายนอกอาคาร พร้อมตัวป้องกันน้ำกระเซ็นและแรงดันใช้งานสูงสุด 150 Bar
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