FR Classic surface cleaner | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.111-016.0FR Classic รุ่นระดับเริ่มต้นที่เหมาะที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวของ karcher สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวภายในและภายนอกอาคาร พร้อมตัวป้องกันน้ำกระเซ็นและแรงดันใช้งานสูงสุด 150 Bar
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)
300
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
1.6
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.1
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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