ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Frame cloth holder BiLap Twist | Kärcher

    Grey Kärcher cleaning tool with a rectangular head and four turquoise pads, viewed from above.

    Frame cloth holder BiLap Twist

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.212-148.0

    ไม้ปัดฝุ่นพร้อมแผ่นหมุน ที่สามารถเอียงได้ถึง 270° พร้อมคลิปแบบยูนิเวอร์แซลและด้ามจับระบบ Lampo ที่มีฝาครอบถอดได้.
    ขอใบเสนอราคา