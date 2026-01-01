Frame cloth holder BiLap Twist | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 9.212-148.0ไม้ปัดฝุ่นพร้อมแผ่นหมุน ที่สามารถเอียงได้ถึง 270° พร้อมคลิปแบบยูนิเวอร์แซลและด้ามจับระบบ Lampo ที่มีฝาครอบถอดได้.
ระดับสิ่งสกปรก
สิ่งสกปรกที่หลวม
วัสดุ
โพลีโพรพีลีน (Polypropylene)
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนักต่อผลิตภัณฑ์ (กก)
0.32
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.371
ขนาด (ยาว × กว้าง ) (มม.)
540 x 110
ขนาดพร้อมบรรจุภัณฑ์ (มม.)
540 x 110
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
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