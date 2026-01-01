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    Frame Lampo D23mm 60cm | Kärcher

    Grey mop frame with a rectangular metal handle, viewed from above against a white background.

    Frame Lampo D23mm 60cm

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.212-114.0

    • ที่ใส่ถุงพร้อมระบบบล็อก, ตัวจับแบบเปลี่ยนเร็ว LAMPO
    • ข้อต่อแบบพับได้ 60 ซม.
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