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    Frame Pockety Lampo D23mm 40cm | Kärcher

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    Grey Kärcher mop head with turquoise accents, viewed from above, featuring a locking mechanism and rectangular base.

    Frame Pockety Lampo D23mm 40cm

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.212-108.0

    • ที่ใส่ถุงพร้อมระบบบล็อก, ตัวจับแบบเปลี่ยนเร็ว LAMPO
    • ติดตั้งง่าย
    • วิธีการเตรียมล่วงหน้า