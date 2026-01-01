Frame rubber Lamello Lampo D23mm 60cm | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 9.212-117.0เฟรมม็อบ รุ่น Lamello พร้อมข้อต่อแบบ Jack Lampo สำหรับด้ามจับขนาด ø 23 มม.
โปรแกรม
มาตรฐาน
ระดับสิ่งสกปรก
สิ่งสกปรกที่หลวม
การใช้งานสิ่งทอ
ผ้าทำจากวัสดุใช้แล้วทิ้ง
หน้ากว้างการทำความสะอาด (ซม)
60
วัสดุ
โพลีโพรพีลีน (Polypropylene)
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนักต่อผลิตภัณฑ์ (กก)
0.736
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.9
ขนาด (ยาว × กว้าง ) (มม.)
540 x 105
ขนาดพร้อมบรรจุภัณฑ์ (มม.)
540 x 105 x 230
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน