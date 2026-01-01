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    Frame rubber Lamello Lampo D23mm 60cm | Kärcher

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    Grey mop head with turquoise circular pads at corners, viewed from above.

    Frame rubber Lamello Lampo D23mm 60cm

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.212-117.0

    เฟรมม็อบ รุ่น Lamello พร้อมข้อต่อแบบ Jack Lampo สำหรับด้ามจับขนาด ø 23 มม.