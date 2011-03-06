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    Kärcher professional high-pressure cleaner with metal body, wheels, and attached spray gun.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 10/15-4 Cage Food

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.353-908.0

    • ถังน้ำยาความสะอาด 2 ถังพร้อมฟังก์ชั่นล้าง
    • สายฉีดน้ำแรงดันสูงคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมล้อสีเทาที่ไม่ทิ้งร่องรอย
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