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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.353-908.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
400
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
440 - 990
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 85
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
20 - 145 / 2 - 14.5
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
175 / 17.5
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
6.4
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
78.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
86.8
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
650 x 521 x 1100
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า