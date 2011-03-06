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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.353-904.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
400
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
1000
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
50
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
160 / 16
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
220 / 22
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
5.5
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
122.6
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
131.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
980 x 720 x 1100
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน