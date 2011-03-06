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    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey frame, wheels, and attached spray gun.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 10/16-4 Cage Ex

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.353-904.0

    • มาตรฐาน ป้องกันระเบิด Ex II 2 G Ex h IIB T3 Gb
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