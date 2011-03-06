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    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, yellow accents, and wheels for mobility.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 10/25-4 S

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.286-902.0

    • ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
    • ระบบมอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบใช้ไฟ 3 เฟส
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