เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HD 10/25-4 S ยกระดับการทำงานที่สะดวกสบายตามหลักสรีรศาสตร์ไปอีกขั้น ด้ามปืนฉีด EASY!Force Advanced ที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด ช่วยลดแรงตีกลับของปืนขณะใช้งาน ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เมื่อยล้า ก้านฉีดสแตนเลสหมุนได้ขนาด 1,050 มม. มอบประสิทธิภาพสูงสุดในการทำความสะอาด ระบบ Servo Control ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้โดยตรงจากปืนฉีดหรือหัวฉีด เพิ่มความสะดวกและควบคุมได้แม่นยำ พร้อมระบบช่วยเหลือผู้ใช้งานและไฟ LED แสดงสถานะ เพิ่มความเป็นมิตรและเข้าใจง่ายในการใช้งาน มั่นใจในคุณภาพระดับสูงจาก Kärcher ด้วยวัสดุคุณภาพเยี่ยมที่ให้ความทนทานยาวนาน ภายในตัวเครื่องติดตั้งปั๊มแบบ Wobble คุณภาพสูง พร้อมลูกสูบสแตนเลสและหัวทองเหลือง แข็งแรงพร้อมใช้งานหนัก ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 4 Pole ที่มีความเร็วรอบต่ำ ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำ โครงสร้างเฟรมอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาช่วยลดน้ำหนักรวมของตัวเครื่อง แต่ยังคงความแข็งแรง เหมาะสำหรับการยกเคลื่อนย้ายด้วยเครน ดีไซน์ตัวเครื่องแบบตั้งตรง (Vertical) โดยติดตั้งมอเตอร์และปั๊มในแนวตั้ง ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งาน พร้อมด้วยช่องเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว เช่น ช่องเก็บของและตะขอปรับระดับได้
แนวคิดการออกแบบแนวตั้งที่กะทัดรัดโดยอิงจากการจัดวางมอเตอร์และปั๊มในแนวตั้ง
ขนาดเล็กและประหยัดพื้นที่ เคลื่อนย้ายและขนส่งได้ง่าย ความเสถียรสูงสุดช่วยให้วางเครื่องจักรได้อย่างมั่นคง
มอเตอร์รอบต่ำ 4 Pole พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ ปั๊มที่ทนทานพร้อมลูกสูบสแตนเลสและหัวลูกสูบทองเหลือง
อายุการใช้งานยาวนานและค่าบำรุงรักษาต่ำ ประสิทธิภาพสูงและมีความคุ้มค่าสูง พร้อมฟังก์ชันการดูดและรองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุดถึง 60 °C
แนวคิดการบริการที่ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดช่วยให้สามารถดำเนินการในสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว
ตำแหน่งแสดงผลระดับการเติมน้ำมันที่สะดวกสบายและรูระบายน้ำมันที่รวมอยู่ในตัวเครื่อง โครงสร้างแบบโมดูลาร์ ประกอบด้วยปั๊ม มอเตอร์ และกล่องควบคุม
ระบบช่วยเหลือและไฟแสดงผล LED
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องแบบติดตั้งในตัว หยุดทำงานในกรณีที่เกิดแรงดันไฟฟ้าในระบบสูงเกินไปหรือค่าความต่างศักย์ต่ำเกินไป หยุดทำงานในกรณีที่เกิดการรั่วหรือแรงดัน และในกรณีที่ไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส
อุปกรณ์เสริมมากมายพร้อม EASY!Lock
สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้บนตัวควบคุม Servo Control ซึ่งอยู่ระหว่างก้านฉีดและปืนฉีด EASY!Force Advanced ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ต้องใช้แรงจับมาก ก้านฉีดที่หมุนได้แบบสแตนเลสสตีลขนาด 1050 มม.
อุปกรณ์เสริมและชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ครบครัน
ช่องเก็บของ ตะขอเกี่ยวที่ปรับได้ เช่น สำหรับวางก้านฉีดสำรองหรือสายไฟฟ้า ที่เก็บสายฉีดแรงดันสูง