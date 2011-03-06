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    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, large wheels, and attached hose, positioned on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 10/25-4 S/ S Plus

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.286-954.0

    • คุณภาพสูง การใช้งานตามหลักสรีรศาสตร์ และประสิทธิภาพสูงสุด
    • หัวกระบอกสูบทองเหลือง, ลูกสูบ สแตนเลส, ระบบตัดแรงดัน, จอแสดงผล LED
    • สายแรงดันสูงยาว 10 เมตร, EASY!Force Advanced, แลงซ์ฉีด 1050 มม., หัวฉีดแรงดันสูง
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