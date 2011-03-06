เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นรุ่น HD 10/25-4 SXA Plus ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงคุณภาพและหลักสรีรศาสตร์เป็นสำคัญ ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงแบบ EASY!Force Advanced ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ต้องใช้แรงจับมาก พร้อมยังสามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้จากตัวเซอร์โวควบคุมซึ่งอยู่ระหว่างก้่านฉีดและปืนฉีด ซึ่งหมายความว่าสามารถปรับแรงดันให้เหมาะกับพื้นผิวที่บอบบางได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดหรือปรับที่ตัวเครื่องโดยตรง หัวฉีดโรตารี่แบบ Vibrasoft ช่วยลดเสียงและการสั่นสะเทือนได้ถึง 30% มีระบบช่วยเหลือการใช้งานด้วยไฟแสดงสถานะ LED ให้ข้อมูลที่ชัดเจน เครื่องรุ่น Super Class นี้โดดเด่นกว่าเครื่องรุ่นอื่นๆ ด้วยการผลิตที่ประณีตและใช้วัสดุคุณภาพดีที่สุด หัวใจหลักคือปั๊มแบบ Axial ที่ทนทานพร้อมลูกสูบสแตนเลสและหัวลูกสูบทองเหลือง มอเตอร์รอบต่ำ 4 Pole พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ สร้างมาเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน โครงสร้างหลักอะลูมิเนียมแข็งแรงและน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการยกด้วยเครน การออกแบบตัวเครื่องทรงตั้งพร้อมมอเตอร์แนวตั้งและชุดปั๊มทำให้เครื่องมีขนาดกะทัดรัดและเคลื่อนย้ายได้สะดวก นอกจากนี้ยังมีสายฉีดแรงดันสูง Ultra Guard ที่เคลือบ Teflon® และพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัวเครื่องมากมายหลายจุด รวมไปถึงระบบม้วนสายฉีดอัตโนมัติสำหรับการม้วนและคลายสายที่มุมเอียงสูงสุด 45° แม้ขณะมีแรงดันภายในสายฉีด
โรลมัวนสายฉีดอัตโนมัติ
โรลม้วนสายฉีดอัตโนมัติสำหรับการม้วนและคลายสายที่มุมเอียงสูงสุด 45° แม้ขณะมีแรงดันภายในสายฉีด สายฉีดแรงดันสูง Ultra Guard ที่เคลือบ Teflon® ทนต่อรอยขีดข่วนและผิวเรียบลื่น เวลาติดตั้งเร็วขึ้นถึงสองเท่า
แนวคิดการออกแบบแนวตั้งที่กะทัดรัดโดยอิงจากการจัดวางมอเตอร์และปั๊มในแนวตั้ง
ขนาดเล็กและประหยัดพื้นที่ เคลื่อนย้ายและขนส่งได้ง่าย ความเสถียรสูงสุดช่วยให้วางเครื่องจักรได้อย่างมั่นคง
มอเตอร์รอบต่ำ 4 Pole พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ ปั๊มที่ทนทานพร้อมลูกสูบสแตนเลสและหัวลูกสูบทองเหลือง
อายุการใช้งานยาวนานและค่าบำรุงรักษาต่ำ ประสิทธิภาพสูงและมีความคุ้มค่าสูง พร้อมฟังก์ชันการดูดและรองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุดถึง 60 °C
หัวฉีดโรตารี่แบบ Vibrasoft ที่มีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ช่วยลดเสียงและการสั่นสะเทือนได้ถึง 30% ลดปริมาณและระดับเสียง หัวฉีดโรตารี่ ช่วยให้การทำความสะอาดที่ยุ่งยากกลายเป็นเรื่องง่าย
แนวคิดการบริการที่ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดช่วยให้สามารถดำเนินการในสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว
หัวปั๊มหมุนได้ ตำแหน่งแสดงผลระดับการเติมน้ำมันที่สะดวกสบายและรูระบายน้ำมันที่รวมอยู่ในตัวเครื่อง โครงสร้างแบบโมดูลาร์ ประกอบด้วยปั๊ม มอเตอร์ และกล่องควบคุม
ระบบช่วยเหลือและไฟแสดงผล LED
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องแบบติดตั้งในตัว ปิดเครื่องอัตโนมัติในกรณีที่มีแรงดันไฟต่ำหรือแรงดันไฟเกิน หยุดทำงานในกรณีที่เกิดการรั่วหรือแรงดัน และในกรณีที่ไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส
อุปกรณ์เสริมมากมายพร้อม EASY!Lock
สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้บนตัวควบคุม Servo Control ซึ่งอยู่ระหว่างก้านฉีดและปืนฉีด EASY!Force Advanced ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ต้องใช้แรงจับมาก ก้านฉีดที่หมุนได้แบบสแตนเลสสตีลขนาด 1050 มม.
ช่องเก็บของหลายช่องสำหรับอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเข้ากับตัวเครื่อง
ช่องเก็บของ ตะขอเกี่ยวที่ปรับได้ เช่น สำหรับวางก้านฉีดสำรองหรือสายไฟฟ้า ที่เก็บสายฉีดแรงดันสูง