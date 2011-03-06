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    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel and handle, grey and yellow accents, on wheels.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 10/25-4 SXA Plus

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.286-955.0

    • คุณภาพสูง การใช้งานตามหลักสรีรศาสตร์ และประสิทธิภาพสูงสุด
    • หัวกระบอกสูบทองเหลือง, ลูกสูบ สแตนเลส, ระบบตัดแรงดัน, จอแสดงผล LED
    • สายฉีดแรงดันสูงยาว 20 เมตร, ปืนฉีด EASY!Force Advanced, ก้านฉีด 1050 มม., หัวฉีดโรตารี่ Vibrasoft
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