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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.520-925.0
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
320 - 400
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
70 - 110 / 7 - 11
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
150 / 15
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
1.6
ทางน้ำเข้า
3/4″
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
36
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
7.5
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
2
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
30
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที)
58 81
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
6
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์ / เฮิรตซ์)
100 - 240 / 50 - 60
ความยาวสายไฟของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (ม.)
1.2
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
26.887
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
31.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
380 x 370 x 930
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน