ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, yellow accents, and wheels for mobility.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 4/10 AKKU-HD C Bp *EU

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.520-925.0

    • การทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงแบบเคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเอง โดยไม่คำนึงถึงแหล่งพลังงานภายนอก
    • ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงพร้อมระยะเวลาการทำงานที่ยาวนาน
    • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 36 โวลต์ กำลังไฟสูง 2 ก้อนรวมอยู่ในชุดอุปกรณ์
    ขอใบเสนอราคา