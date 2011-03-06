Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.520-976.0เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง อุตสาหกรรม รุ่น HD 4/10 X กลุ่มคลาสสิก ขนาดกะทัดรัดพร้อมระบบลดแรงดันอัตโนมัติและม้วนเก็บสายยางในตัว ถูกหลักสรีรศาสตร์และเคลื่อนย้ายได้ ต้องขอบคุณที่จับดึงที่หดได้และล้อที่ทนทาน
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
400
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์)
100 - สูงสุด 145
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
17.475
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
20
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
335 x 320 x 845
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน