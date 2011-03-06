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    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel and wheels, featuring a black and yellow spray gun.

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    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 4/10 X Classic

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.520-976.0

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง อุตสาหกรรม รุ่น HD 4/10 X กลุ่มคลาสสิก ขนาดกะทัดรัดพร้อมระบบลดแรงดันอัตโนมัติและม้วนเก็บสายยางในตัว ถูกหลักสรีรศาสตร์และเคลื่อนย้ายได้ ต้องขอบคุณที่จับดึงที่หดได้และล้อที่ทนทาน