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    Kärcher high-pressure cleaner with hose and trigger gun, grey and yellow design, mounted on wheels.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 5/11 P

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.520-960.0

    • ระบบระบายแรงดันอัตโนมัติ
    • สำหรับการทำงานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
    • ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
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