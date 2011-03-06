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    Kärcher high-pressure cleaner with wheels, hose, and handle, standing upright on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 5/12 C

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.520-900.0

    • ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวกและหลากหลาย
    • ระบบ ปล่อยแรงดันอัตโนมัติ, หัวกระบอกสูบทองเหลือง, ใช้ได้ทั้งแบบตั้งตรงและนอน
    • สายแรงดันสูงยาว 10 เมตร, EASY!Force, หัวฉีดแรงดันสูง