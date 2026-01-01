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    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel and wheels, featuring a grey spray gun and black body with yellow accents.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.520-830.0

    • รุ่น Anniversary Edition
    • หัวฉีด eco!Booster
    • ก้านฉีดโฟม
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