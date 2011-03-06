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    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel and wheels, featuring a grey and yellow design.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 5/13 EX Plus Classic

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.520-811.0

    • ฝาสูบทองเหลืองทนทานและลูกสูบสแตนเลสเคลือบเซรามิก
    • โรลม้วยสายฉีดพร้อมสายฉีดแรงดันสูงเสริมเหล็ก
    • หัวฉีดโรตารี่