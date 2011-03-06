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ประเทศ: ไทย
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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.520-811.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
230
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
500
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์)
130
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
170
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
2.7
สายไฟ (ม.)
5
ขนาดของหัวฉีด
034
ทางน้ำเข้า
3/4″
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
รถเข็น
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
21
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
28.45
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
334 x 366 x 954
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือออนไลน์ อ่านง่ายเพียงปลายนิ้ว
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน