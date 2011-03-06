Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.520-940.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
230
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
480
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
170 / 17
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
200 / 20
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
3
สายไฟ (ม.)
5
ขนาดของหัวฉีด (มม.)
27
ทางน้ำเข้า
3/4″
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
26
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
28.4
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
380 x 360 x 930
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า