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    Kärcher high-pressure cleaner with grey casing, hose, and handle on wheels.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 6/15-4 Classic

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.367-306.0

    • ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงแข็งแรงทนทานพร้อมลูกสูบเคลือบเซรามิก
    • ตัวกรองด้วยน้ำแบบโปร่งใสขนาดใหญ่
    • การควบคุมแรงดันแบบปรับได้อิสระ
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