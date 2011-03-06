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    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, black handle, and wheels, featuring a yellow nozzle and coiled power cord.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 6/15--4 Classic

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.367-900.0

    • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่แข็งแรงและหลากหลาย ใช้โครงเหล็ก
    • หัวกระบอกสูบทองเหลือง, ระบบตัดแรงดัน, ดูแลรักษาง่าย
    • สายแรงดันสูงยาว 10 เมตร, หัวฉีดแรงดันสูง
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