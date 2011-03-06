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    Kärcher high-pressure cleaner with black engine, hose reel, and spray gun, mounted on a wheeled frame.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 6/15 G Entry Class

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.187-010.0

    • การทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงแบบเคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเอง โดยไม่คำนึงถึงแหล่งพลังงานภายนอก
    • ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงที่แข็งแรงทนทานพร้อมลูกสูบเซรามิก
    • ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และเคลื่อนย้ายได้สะดวก
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