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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.187-010.0
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
600
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
150 / 15
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
200 / 20
ทางน้ำเข้า
R 3/4″
ประเภทการขับเคลื่อน
เบนซิน
ประเภทมอเตอร์
G200FA
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
สูง
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
34.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
42.15
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
878 x 538 x 702
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน