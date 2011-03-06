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    Kärcher high-pressure cleaner with hose, grey and yellow design, on wheels.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 6/15 M

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.150-930.0

    • ครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงที่เชื่อถือได้ ดูแลรักษาง่าย พร้อมประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูง
    • ระบบ ปล่อยแรงดันอัตโนมัติ, ประหยัดพลังงาน
    • สายแรงดันสูงยาว 10 เมตร, EASY!Force, หัวฉีดแรงดันสูง
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