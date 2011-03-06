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    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel and spray gun attachment, featuring a white and black design with yellow accents.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 7/10 CXF

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.151-906.0

    • สำหรับอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์/เครื่องใช้เพื่อสุขอนามัย/อาหาร
    • สายฉีดน้ำแรงดันสูงคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมล้อสีเทาที่ไม่ทิ้งร่องรอย
    • ประหยัดพลังงาน EASY! Force ปืนแรงดันสูงสำหรับการทำงานที่ไม่เมื่อยล้า
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