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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.151-906.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
400
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
250 - 700
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
80
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
10 - 100 / 1 - 10
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
120 / 12
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
3
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
36.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
39.026
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
360 x 400 x 925
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า