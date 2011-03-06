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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.367-305.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
520 - 700
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
70 - 110 / 7 - 11
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
150
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
2.9
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
51.6
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
59.6
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
709 x 469 x 1000
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน