เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็น HD 7/11-4 M Classic จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Classic ของ Kärcher ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทานด้วยส่วนประกอบคุณภาพสูง และใช้งานได้หลากหลาย เครื่องฉีดน้ำที่ออกแบบมาสำหรับงานทำความสะอาดระดับกลาง เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดที่หลากหลาย เช่น ทำความสะอาดยานพาหนะ โรงงานผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงการทำความสะอาดพื้นผิวและการใช้งานในเขตเทศบาล ปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทานพร้อมฝาสูบที่ทำจากทองเหลืองและฟังก์ชันดูดน้ำ สามารถทำงานร่วมกับน้ำเข้าที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60 °C และยังปรับปริมาณการไหลของน้ำและแรงดันการใช้งานได้อีกด้วย มอเตอร์แบบ Induction 4 Pole ความเร็วรอบต่ำช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม และยังมีตัวกรองน้ำในตัวเพื่อป้องกันความเสียหายของปั๊ม ช่วยให้การบำรุงรักษาเป็นเรื่องง่าย ด้วยส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด พร้อมระบบเกลียวแบบ EASY!Lock ที่ช่วยให้เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ทำให้ HD 7/11-4 M Classic เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกสถานการณ์
มอเตอร์ 4 Pole ความเร็วรอบต่ำ
ความเร็วรอบมอเตอร์ที่ลดลงช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ยาวนาน การสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ที่ต่ำมาก
ปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทานพร้อมฝาสูบที่ทำจากทองเหลือง
อายุการใช้งานยาวนานและค่าบำรุงรักษาต่ำ สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้ที่ตัวปั๊ม รองรับฟังก์ชันดูดน้ำและใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60 °C
การบำรุงรักษาง่าย
สามารถเข้าถึงส่วนประกอบสำคัญได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน ตรวจสอบระดับและคุณภาพของน้ำมันได้ง่ายด้วยกระจกตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น ตัวกรองน้ำในตัวสามารถถอดและทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
พร้อมพื้นที่จัดเก็บที่ใช้งานได้จริงสำหรับหัวฉีดและชิ้นส่วนขนาดเล็ก ช่วยให้จัดเก็บสายฉีดแรงดันสูงได้อย่างปลอดภัย พร้อมตะขอสำหรับจัดเก็บสายไฟที่ตัวเครื่อง
อุปกรณ์เสริมแบบ Classic พร้อมระบบ EASY!Lock
อุปกรณ์เสริมแข็งแรงและทนทาน ติดตั้งและเก็บเครื่องได้รวดเร็ว พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้ง่าย ใช้งานง่ายและตอบสนองการใช้งานได้อย่างดี