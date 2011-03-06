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    Kärcher high-pressure cleaner with metal frame, motor, and multiple brass connectors.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 7/16-4 Cage Classic

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.353-913.0

    • ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงแข็งแรงทนทานพร้อมลูกสูบเคลือบเซรามิก
    • ที่จัดเก็บปืนฉีดอัดที่มีระบบปิดการทำงานอุปกรณ์อัตโนมัติ
    • สามารถแขวนผนังได้
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