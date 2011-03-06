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ประเทศ: ไทย
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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.353-913.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
400
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
400 - 700
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
70 - 160 / 7 - 16
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
220 / 22
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
4.3
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
61.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
73
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
625 x 500 x 360
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน