เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU | Kärcher

ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ส่งเร็ว
ชำระเงินได้หลายช่องทาง
ชำระเงินอย่างปลอดภัย
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.812-000.0
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
1000 / 100
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
980
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
45
เชื้อเพลิง
ไฟฟ้า
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์)
35
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
380 - 415
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
ประเภทปั๊ม
เพลาข้อเหวี่ยง
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
378
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
392
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
395.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) ( )
1395 x 789 x 1088
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน