ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with robust frame, wheels, and visible motor components.

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ

    HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.812-000.0

    • มอเตอร์ไฟฟ้า 4 ขั้วแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
    ขอใบเสนอราคา