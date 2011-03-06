เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่น HD 9/20-4 M Classic จากตระกูล Classic ของ Kärcher ใช้งานง่าย ด้วยการออกแบบที่แข็งแรงทนทาน ส่วนประกอบคุณภาพสูงและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง เครื่องระดับกลางรุ่นนี้เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดหลากหลายประเภท เช่น การล้างรถยนต์ โรงงานผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงการทำความสะอาดผนังอาคารและงานในภาคเทศบาล ปั๊มข้อเหวี่ยงที่ทนทานพร้อมหัวทองเหลืองและฟังก์ชันดูดน้ำ รองรับการทำงานกับน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60 องศาเซลเซียส และยังมีตัวเลือกสำหรับปรับปริมาณน้ำและแรงดันน้ำในการทำงาน ความเร็วต่ำของมอเตอร์แบบ 4 Pole ยังช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม ซึ่งได้รับการปกป้องด้วยตัวกรองน้ำในตัว ทุกส่วนประกอบสำคัญสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยขั้นตอนการบำรุงรักษาที่ไม่ซับซ้อน แนวคิดอัจฉริยะของ HD 9/20-4 M Classic ยังมาพร้อมที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบอย่างรอบคอบ พร้อมระบบ EASY!Lock ที่ช่วยให้เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย
มอเตอร์ 4 Pole ความเร็วรอบต่ำ
ความเร็วรอบมอเตอร์ที่ลดลงช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ยาวนาน การสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ที่ต่ำมาก
ปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทานพร้อมฝาสูบที่ทำจากทองเหลือง
อายุการใช้งานยาวนานและค่าบำรุงรักษาต่ำ สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้ที่ตัวปั๊ม รองรับฟังก์ชันดูดน้ำและใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60 °C
การบำรุงรักษาง่าย
สามารถเข้าถึงส่วนประกอบสำคัญได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน ตรวจสอบระดับและคุณภาพของน้ำมันได้ง่ายด้วยกระจกตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น ตัวกรองน้ำในตัวสามารถถอดและทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
พร้อมพื้นที่จัดเก็บที่ใช้งานได้จริงสำหรับหัวฉีดและชิ้นส่วนขนาดเล็ก ช่วยให้จัดเก็บสายฉีดแรงดันสูงได้อย่างปลอดภัย พร้อมตะขอสำหรับจัดเก็บสายไฟที่ตัวเครื่อง
อุปกรณ์เสริมแบบ Classic พร้อมระบบ EASY!Lock
อุปกรณ์เสริมแข็งแรงและทนทาน ติดตั้งและเก็บเครื่องได้รวดเร็ว พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้ง่าย ใช้งานง่ายและตอบสนองการใช้งานได้อย่างดี