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    Kärcher high-pressure cleaner with hose and spray gun, mounted on a wheeled frame.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 9/20--4 Classic

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.367-903.0

    • ปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงแข็งแรงทนทาน
    • โครงสร้างเหล็ก
    • มอเตอร์แบบ 4 Pole ความเร็วรอบต่ำ แข็งแรงทนทาน
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