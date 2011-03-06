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    Kärcher high-pressure cleaner with Yanmar engine, mounted on a wheeled frame, featuring a handle and various components.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HD 9/23 De

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.187-907.0

    • เครื่องยนต์ดีเซลประหยัดพลังงานพร้อมการสตาร์ทด้วยกุญแจไฟฟ้าที่สะดวกสบาย
    • สามารถปรับแรงดันได้และการควบคุมการไหลของน้ำได้ด้วยระบบควบคุมเซอร์โวบนท่อส่งแรงดันสูง
    • ระบบลดความเร็วอัตโนมัติ
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