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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.187-907.0
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
400 - 930
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
40 - จนถึง 230 / 4 - จนถึง 23
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
270 / 27
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
60
ทางน้ำเข้า
1″
ประเภทการขับเคลื่อน
ดีเซล
ผู้ผลิตเครื่องยนต์
เครื่องยนต์ Yanmar
ประเภทมอเตอร์
L 100 V
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
รถเข็น
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
112.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
115.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
866 x 722 x 1146
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน