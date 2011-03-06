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ประเทศ: ไทย
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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.367-156.0
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
150 - สูงสุด 500 / 15 - สูงสุด 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
500 - 900
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 60
เชื้อเพลิง
ไฟฟ้า
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์)
15
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
400
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
ประเภทปั๊ม
สมรรถนะสูงสุดของปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงของคาร์เชอร์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
150
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
195
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
930 x 800 x 920
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน