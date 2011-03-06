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    Kärcher high-pressure cleaner with wheels and handle, featuring a robust frame and visible motor components.

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ

    HD 9/50-4 Cage

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.367-156.0

    • มอเตอร์ไฟฟ้า 4 ขั้วแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
    • ระบบป้องกันการทำงานเมื่อขาดน้ำ(อุปกรณ์เสริม)
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