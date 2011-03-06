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    Grey Kärcher high-pressure cleaner with control panel and wheels, featuring a handle on top for easy manoeuvrability.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HDS 10/21-4 M

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.071-939.0

    • โหมด eco!efficiency มอเตอร์ไฟฟ้าระบายความร้อนด้วยน้ำ 4 ขั้ว พร้อมปั๊ม Axial
    • สายแรงดันสูงยาว 10 เมตร ช่องเก็บอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
    • EASY!Force Advanced พร้อมตัวควบคุมเซอร์โว ถังน้ำยาทำความสะอาด 2 ถัง น้ำยาล้างตะกรัน
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