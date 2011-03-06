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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.811-943.0
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
450 - 900
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
40 - 200 / 4 - 20
อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C)
นาที 80 - สูงสุด 98
ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง)
5.6
ขนาดของหัวฉีด
048
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
34
ประเภทการขับเคลื่อน
ดีเซล
ผู้ผลิตเครื่องยนต์
เครื่องยนต์ Yanmar
ประเภทมอเตอร์
L 100 V
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
ติดตั้งอยู่กับที่
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
188.3
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
194.1
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1100 x 750 x 785
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า