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    Kärcher high-pressure cleaner with a metal frame, control panel, and attached spray gun, set on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HDS 1000 De

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.811-943.0

    • ประหยัดพลังงาน EASY! Force ปืนแรงดันสูงสำหรับการทำงานที่ไม่เมื่อยล้า
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