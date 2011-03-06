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    Grey Kärcher high-pressure cleaner with wheels and handle, featuring a lance holder on the side.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HDS 12/18-4 S

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.071-914.0

    • สามารถใช้ก้านหัวฉีดแบบคู่ได้
    • ถังน้ำยาทำความสะอาดสองถัง
    • โหมดประหยัด eco!efficiency
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