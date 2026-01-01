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    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 5/13 U anniversary editiom | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with a black body, yellow dial, and grey handle, standing on wheels.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HDS 5/13 U anniversary editiom

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.064-918.0

    • ดีไซน์ทรงตั้งประหยัดพื้นที่
    • รุ่นพื้นฐานสำหรับชนิดเคลื่อนที่
    • Kärcher 90th Anniversary Edition in black
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