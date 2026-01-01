เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 5/13 U anniversary editiom | Kärcher

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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.064-918.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
230
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
500
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
125 / 12.5
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 80
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
2.6
ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง)
3.1
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
6.5
สี
สีดำ
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
69
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
77.22
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
618 x 618 x 994
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
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