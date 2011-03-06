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    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey body, yellow control dial, and black wheels.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HDS 6/14 C

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.169-900.0

    • โหมดประหยัด eco!efficiency
    • สวิตช์เลือกแบบปุ่มเดียวเข้าใจง่าย
    • อุปกรณ์มาตรฐานหลากหลายครอบคลุม
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