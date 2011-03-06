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    Grey Kärcher high-pressure cleaner with wheels, control panel, and hose holder, viewed from the rear angle.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HDS 6/15 C

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.169-910.0

    • มอเตอร์ไฟฟ้าระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดกะทัดรัดและทรงพลัง พร้อมปั๊ม แบบ Axial
    • สายฉีดน้ำแรงดันสูงยาว 10 เมตร, ชุดอิเล็กทรอนิกส์แบบแยกส่วนเช่นเดียวกับรุ่น M/S, ช่องเก็บอุปกรณ์เสริม
    • EASY!Force Advanced, ถังน้ำยาทำความสะอาด, น้ำยาขจัดตะกรัน
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