เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 8/18-4 C | Kärcher

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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.174-900.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
400
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
300 - 800
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
30 - 180 / 3 - 18
อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C)
นาที 80 - สูงสุด 155
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
6
ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง)
5
การสิ้นเปลืองน้ำมันในการทำความร้อนที่ โหมดประหยัดพลังงาน eco!efficiency (กก./ชั่วโมง)
4
สายไฟ (ม.)
5
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
15
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
119.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
128.091
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1060 x 650 x 920
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
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