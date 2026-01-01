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    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 8/18-4 C | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey body, control dial, and wheels, designed for easy mobility.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HDS 8/18-4 C

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.174-900.0

    • โหมดประหยัด eco!efficiency
    • สวิตช์เลือกแบบปุ่มเดียวเข้าใจง่าย
    • มอเตอร์ไฟฟ้า 4 ขั้วแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
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