เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 9/20-4 Classic *EU | Kärcher

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เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.030-000.0เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น Karcher รุ่น HDS 9/20-4 Classic โดดเด่นด้วยความแข็งแรง ทนทาน และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา มาพร้อมโครงท่อเหล็กแข็งแรงและปั๊มข้อเหวี่ยงคุณภาพสูง
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
400
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
900
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์)
200
อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C)
จนถึง 80
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
7
ความร้อนการสิ้นเปลืองน้ำมันโหลดเต็ม (กก./ชั่วโมง)
5.9
สายไฟ (ม.)
5
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
30
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
147.08
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
153.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
880 x 700 x 900
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com