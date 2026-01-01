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    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS 9/20-4 Classic *EU | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey frame and wheels, featuring a control panel and visible motor components.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HDS 9/20-4 Classic *EU

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.030-000.0

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-น้ำเย็น Karcher รุ่น HDS 9/20-4 Classic โดดเด่นด้วยความแข็งแรง ทนทาน และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา มาพร้อมโครงท่อเหล็กแข็งแรงและปั๊มข้อเหวี่ยงคุณภาพสูง
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