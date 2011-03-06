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    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey body and large wheels, featuring a mounted spray lance.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

    HDS-E 8/16-4 M 24 kW

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.030-904.0

    • โหมดประหยัด eco!efficiency
    • ตัวช่วยปรับตำแหน่งเอียง
    • ถังน้ำยาทำความสะอาดสองถังพร้อมระบบล้างอัตโนมัติ
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