Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.030-904.0
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
3
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
400
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
300 - 760
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์ / เมกะปาสคัล)
30 - 160 / 3 - 16
อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C) (°C)
นาที 45 - สูงสุด 85
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
29.5
สายไฟ (ม.)
5
ผลผลิตความร้อน (กิโลวัตต์)
24
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
122.1
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
133.796
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1330 x 750 x 1060
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน