Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-046.0ท่อทำความสะอาดท่อ 10 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
250
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
ความยาว (ม.)
10
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.924
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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