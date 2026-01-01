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    Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2 | Kärcher

    Coiled Kärcher premium pipe cleaning hose with metal connectors, featuring product specifications printed on the surface.

    Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.110-046.0

    ท่อทำความสะอาดท่อ 10 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)
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