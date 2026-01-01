Hose electrically conducting packaged NW | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-136.0ท่อดูดนำไฟฟ้าพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป ความยาว: 2.5 ม.
ความยาว (ม.)
2.5
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
สี
สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.674
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.692
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
420 x 370 x 90
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com