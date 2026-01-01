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    Hose electrically conducting packaged NW | Kärcher

    Coiled black Kärcher suction hose with ribbed texture and connectors on both ends, isolated on white background.

    Hose electrically conducting packaged NW

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-136.0

    ท่อดูดนำไฟฟ้าพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป ความยาว: 2.5 ม.
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