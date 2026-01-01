Hose packaged NW35 2.0m | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-161.0ท่อดูดที่ยืดหยุ่นแข็งแรงและทนทานพร้อมคลิปยึดแบบใหม่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งของเรา ยาว 2 ม. ความกว้างที่กำหนด: DN 35
ความยาว (ม.)
2
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
รุ่น
มาตรฐาน
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.445
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.463
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
460 x 360 x 90
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com