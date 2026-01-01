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    Hose packaged NW35 2.0m | Kärcher

    Coiled grey Kärcher vacuum hose with black and yellow connectors on a white background.

    Hose packaged NW35 2.0m

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-161.0

    ท่อดูดที่ยืดหยุ่นแข็งแรงและทนทานพร้อมคลิปยึดแบบใหม่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งของเรา ยาว 2 ม. ความกว้างที่กำหนด: DN 35
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