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    Hose packaged NW35 2.5m | Kärcher

    Coiled grey hose with black and yellow connectors at each end, designed for Kärcher equipment.

    Hose packaged NW35 2.5m

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-134.0

    ท่อดูด 2.5 ม. พร้อมดาบปลายปืนใหม่และตัวยึดคลิป
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