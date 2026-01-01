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    Hose packaged NW35 4.0m | Kärcher

    Coiled grey Kärcher suction hose with black and yellow connectors on a white background.

    Hose packaged NW35 4.0m

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-135.0

    ท่อดูด 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่
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