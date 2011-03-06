HV 1/1 Bp Fs Pack

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หมายเลขสั่งซื้อ: 1.394-260.0เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดอาคาร: เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบบมือถือ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่น้ำหนักเบา เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบมือถือ รุ่น HV 1/1 Bp Fs มาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน อุปกรณ์เสริมประกอบด้วย หัวดูดเบาะ หัวดูดพื้น และหัวดูดบริเวณซอก
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
18 โวลต์ แบตเตอรี่แพลทฟอร์ม
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
0.9
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
70
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
33
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
47 / 4.7
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
18
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
2.5
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
1
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
สูงสุด 100
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
สูงสุด 42 สูงสุด 25 สูงสุด 29 สูงสุด 22
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที)
44 83
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
2.5
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์ / เฮิรตซ์)
100 - 240 / 50 - 60
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
1.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
4.045
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
313 x 115 x 315
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน