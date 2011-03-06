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    Kärcher professional handheld blower with grey body, black nozzle, and yellow accents, powered by an 18V battery.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    German Design Award Winner 2020

    HV 1/1 Bp Fs Pack

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.394-260.0

    เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดอาคาร: เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม แบบมือถือ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่น้ำหนักเบา เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบมือถือ รุ่น HV 1/1 Bp Fs มาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน อุปกรณ์เสริมประกอบด้วย หัวดูดเบาะ หัวดูดพื้น และหัวดูดบริเวณซอก
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